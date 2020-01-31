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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen, doğum günü dolayısıyla en çok arananlar arasında... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?

31.01.2020 17:28 - Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!

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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!

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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı!

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