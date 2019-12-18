Yeşilçam'ın efsanesi ve en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor
Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldız epeydir kameraların uzağındaydı. Gülşen Bubikoğlu'dan bahsediyoruz. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Gülşen Bubikoğlu'nun son hali ise sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu şu sıralarda ABD'de torun bakmakla günlerini geçiriyor. Gülşen Bubikoğlu 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Lisesi'ni ve LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı.İlk elemelerden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan bu yıldız adayı yarışmanın rakipsiz favorisi olarak göz dolduruyordu. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.
Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam pek çok yıldızın, Türkiye'nin hafızasında yer edinmesini sağladı. Pek çoğu sinemadan elini eteğini çekse de hepsi hala akıllarda... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu da şimdi hayatını ABD'de torununa bakarak geçiriyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.
Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan 64 yaşındaki Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum.