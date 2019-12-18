Yeşilçam'ın efsanesi ve en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldız epeydir kameraların uzağındaydı. Gülşen Bubikoğlu'dan bahsediyoruz. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Gülşen Bubikoğlu'nun son hali ise sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu şu sıralarda ABD'de torun bakmakla günlerini geçiriyor. Gülşen Bubikoğlu 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Lisesi'ni ve LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı.İlk elemelerden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan bu yıldız adayı yarışmanın rakipsiz favorisi olarak göz dolduruyordu. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.

18.12.2019 13:35 - Son Güncelleme: 18.12.2019 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





