GaleriMagazin

Yeşilçam'ın efsanesi ve en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldız epeydir kameraların uzağındaydı. Gülşen Bubikoğlu'dan bahsediyoruz. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Gülşen Bubikoğlu'nun son hali ise sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu şu sıralarda ABD'de torun bakmakla günlerini geçiriyor. Gülşen Bubikoğlu 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Lisesi'ni ve LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı.İlk elemelerden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan bu yıldız adayı yarışmanın rakipsiz favorisi olarak göz dolduruyordu. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.

18.12.2019 13:35 - Son Güncelleme: 18.12.2019 15:31
Yeşilçam'ın efsane ve yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam pek çok yıldızın, Türkiye'nin hafızasında yer edinmesini sağladı. Pek çoğu sinemadan elini eteğini çekse de hepsi hala akıllarda... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu da şimdi hayatını ABD'de torununa bakarak geçiriyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.

Yeşilçam'ın efsane ve yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü yıldız epeydir kameraların uzağında.

Yeşilçam'ın efsane ve yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

Yeşilçam'ın efsane ve yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan 64 yaşındaki Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum.

Yeşilçam'ın efsane ve yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Arada geziyoruz da , yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda..Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dizide Saniye ile evli ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi ortaya çıktı
Dizide Saniye ile evli ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi ortaya çıktı