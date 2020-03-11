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Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son görüntüsü oldukça şaşırttı! Salako'nun Eminesi'ydi...

Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. 1974 yılında "Salako" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Diyarbakırlı, muhafazakar bir aileden gelen babası, annesinin üzerine kuma getirdi.

11.03.2020 16:07 - Son Güncelleme: 11.03.2020 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





