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Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam'dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

Acı haber tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede, hayata gözlerini yumdu. 79 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik'in ölüm nedeni hakkında yapılan açıklamada Kovid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği denildi. Fatma Girik hakkında araştırma yapanlarsa kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı...

25.01.2022 08:46 - Son Güncelleme: 25.01.2022 08:47
Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam’dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

Başrollerini Nevra Serezli ve Kemal Sunal'ın paylaştığı Kılıbık filminde rol alan genç oyuncu Günay Girik, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam’dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

Günay Girik, vefatıyla sevenlerini yasa boğan ablası Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama yapmış, ''Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam’dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

Fatma Girik'in kardeşinin yıllar önce Kemal Sunal ile aynı filmde rol aldığı da ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam’dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

İşte başta Fatma Girik başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...

Yeşilçam’ın efsanesi Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı o da Yeşilçam’dan! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti

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