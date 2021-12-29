Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti
Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in hayatı ise merak konusu oldu. Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı. İşte Meral Zeren'in son hali...
29.12.2021 23:35
- Son Güncelleme: 29.12.2021 23:35
Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.
Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı.
İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...