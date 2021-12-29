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Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in hayatı ise merak konusu oldu. Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı. İşte Meral Zeren'in son hali...

29.12.2021 23:35 - Son Güncelleme: 29.12.2021 23:35
Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.

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Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Yeşilçam yıldızı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in kaleme aldığı, 1974 yapımı Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.

Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı.

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son haline bakın! İnanılmaz değişimi şoke etti

Gülşen Bubikoğlu

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