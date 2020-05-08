RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla hakkında araştırma yapanlar Zeki Alasya'nın müzisyen kızıyla karşılaştı. Bakın o isim kimmiş. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları.

08.05.2020 13:31 - Son Güncelleme: 08.05.2020 16:50
Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

Zeki Alasya ölüm yıl dönümünde anılıyor Yaşamı boyunca birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol alan, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Zeki Alasya, vefatının 5. yılında anılıyor.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

Zeki Alasya hakkında araştırma yapanlar müzisyen kızını görünce şaştı kaldı. İşte başta Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Zeki Alasya'nın ünlü çocuğu bakın kim

PELİN AKİL'İN KIZLARI

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