Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı yüzünden mi öldü? Bakıcı gözyaşları içinde ilk kez anlattı...

"Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi. Doktoru bana 'sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım'ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu hanımı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'sen gripsin' dedi."