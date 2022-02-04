Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı yüzünden mi öldü? Bakıcı gözyaşları içinde ilk kez anlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı yüzünden mi öldü? Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşları içinde ilk kez anlattı, kahreden detaylar şoke edecek cinsten! Geçtiğimiz aylarda daha iyi tedavi görmesi için Bodrum'dan İstanbul'a getirilmişti usta isim... Girik, hastanede Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak'ta hayatını kaybetti. ardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Yaşanan gelişmenin ardından Fatma Girik'in bakıcısı gözyaşları içinde ilk kez yaşananları anlattı.
AHU TURANLI FATMA GİRİK'İN ÖLÜMÜNE Mİ NEDEN OLDU?
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı yüzünden mi öldü? Bakıcı gözyaşları içinde ilk kez anlattı...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti.
. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye "Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten" suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı''ya 'ihmal' gerekçesiyle dava açtığını belirtti.
"HASTA OLDUĞUMU SÖYLEDİM"
Yıllarca Fatma Girik'in yanında çalışan Türkmenistanlı bakıcı yaşananları gözyaşları içesinde anlattı:
"Ahu Hanım'a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik 'test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu hanım parayı çok buldu 'sen üşütmüşsün' dedi, yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim. Beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı, çalışmaya devam ettim."
"Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi. Doktoru bana 'sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım'ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu hanımı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'sen gripsin' dedi."