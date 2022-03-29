Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Orhan Gencebay ile Sevim Emre isyan etmişti...
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın hakkında şaşırtan gerçek! Cüneyt Arkın'ın 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında yakın dostu Kemal Sunal ile birlikte bir arabeskçiden hiç hazzetmediklerinden bahsedildi. Söz konusu kişinin Orhan Gencebay olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken usta müzisyen ve hayat arkadaşı Sevim Emre, bir magazin programına bağlanarak isyan etti. Tüm bu yaşananların ardından gündeme gelen Cüneyt Arkın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Köroğlu filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Arkın'ın yaşını duyalar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cüneyt Arkın kaç yaşındaymış...
Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal'la beraber bir arabeskçiden hiç hazzetmediklerini yazdı. O kişinin Orhan Gencebay olduğu öne sürüldü. Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bir magazin programında bu iddiaya yanıt verdi.
"BEN ONA NE YAPTIM"
Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan Gencebay "Kitabı daha okumadım. Okumayı da gerek duymuyorum, sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum; ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef" ifadelerini kullandı.
"O KİTABI TOPLATTIRACAĞIZ"
Sevim Emre'nin tepkisi ise daha sert oldu: "Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum"
Tüm bu yaşananların ardından gündeme gelen Cüneyt Arkın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Köroğlu filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.