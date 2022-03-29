Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Orhan Gencebay ile Sevim Emre isyan etmişti...

"BEN ONA NE YAPTIM"

Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan Gencebay "Kitabı daha okumadım. Okumayı da gerek duymuyorum, sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum; ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef" ifadelerini kullandı.