Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Celal Yonat'ın memleketini duyan afallıyor! Herkes yanlış tahmin etti...
Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'ın efsane isimleri arasına giren Celal Yonat'ın memleketi şoke etti. Celal Yonat 300 den fazla filmde rol aldı.Aradan yıllar geçse de unutulmayan ünlü sanatçı sık sık yad edilen isimler arasında bulunuyor. Kemal Sunal filmleriyle hafızlara kazınan ünlü sanatçı bakın nereliymiş! İşte Celal Yonat'ın memleketi...
23.05.2023 16:12 - Son Güncelleme: 23.05.2023 16:12
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, sık sık hatırlanan isimler arasında yer alıyor. Celal Yonat'ın memleketi ise birçok kişiyi şoke etti. İşte detaylar...