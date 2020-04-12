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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Bubikoğlu ABD'de görüntülendi.

12.04.2020 16:51 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:20
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gülşen Bubikoğlu...
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.
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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gülşen Bubikoğlu...

Fatma Girik

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gülşen Bubikoğlu...

Banu Alkan

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gülşen Bubikoğlu...

Cüneyt Arkın

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gülşen Bubikoğlu...

Ajda Pekkan

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