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Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

15.10.2019 23:05 - Son Güncelleme: 15.10.2019 23:05
Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız
Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

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