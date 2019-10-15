Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Öğrenince şok olacaksınız

Yeşilçam'ın efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kimin eşiymiş! Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

15.10.2019 23:05 - Son Güncelleme: 15.10.2019 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





