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Yeşilçam'ın efsane filmi Sev Kardeşim'in usta oyuncusu... Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş meğer!

Sev Kardeşim filminde avukat rolüyle karşımıza çıktı. O Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismiydi... Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Sev Kardeşim','Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Zeki Alasya'nın müzisyen kızı olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları.

25.10.2020 13:16 - Son Güncelleme: 25.10.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





