RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündeme bomba gibi düştü. İlk gösterimi 1960 olan Yeşilçam filmleri arasında yer alan Ayşecik'in küçük yıldızı şimdilerde sakin bir hayat sürüyor... İşte başta Zeynep Değirmencioğlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

03.05.2021 17:49 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:58
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Türk sinemasında hafızalara Ayşecik karakteriyle kazınan Zeynep Değirmencioğlu'nun şimdi sakin bir hayatı var.

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Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu. İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...