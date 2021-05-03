Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! 66 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündeme bomba gibi düştü. İlk gösterimi 1960 olan Yeşilçam filmleri arasında yer alan Ayşecik'in küçük yıldızı şimdilerde sakin bir hayat sürüyor... İşte başta Zeynep Değirmencioğlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

03.05.2021 17:49 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





