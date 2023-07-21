Yeşilçam’ın ceylan gözlü güzeli Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Sultan memleketiyle şaşırttı meğer çoğumuz yanlış biliyormuşuz

Şoray son olarak ise aldığı acı haberlerin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yeşilçam'ın ustası Türkan Şoray'a hayranlığı ile bilinen Metin Şamdan vefat etti. Ölüm haberi ile yıkılan Şoray ise "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" dedi.