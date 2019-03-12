Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi olarak tanınan Mine Mutlu, soyadının aksine hüzünlü bir yaşam öyküsüne sahip. Kanser yüzünden 42 yaşında hayata veda eden Yeşilçam güzeli Mine Mutlu, Türk sinemasının Türkan Şoray kadar etkileyici bakışlara sahip yıldızıydı. Şimdilerde oğlu da kendisi gibi oyuncu olan Mine Mutlu'nun hüzün dolu yaşam öyküsünü ve oğlunun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

12.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 12.03.2019 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





