Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!
Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi olarak tanınan Mine Mutlu, soyadının aksine hüzünlü bir yaşam öyküsüne sahip. Kanser yüzünden 42 yaşında hayata veda eden Yeşilçam güzeli Mine Mutlu, Türk sinemasının Türkan Şoray kadar etkileyici bakışlara sahip yıldızıydı. Şimdilerde oğlu da kendisi gibi oyuncu olan Mine Mutlu'nun hüzün dolu yaşam öyküsünü ve oğlunun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...
1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mine Mutlu, eski Türkiye güzellerinden... Sinemaya ilk kez 1967 yılında Bana Kurşun İşlemez, Mandrake Killing'e Karşı gibi filmlerle adım atan Mine Mutlu, başlangıçta yardımcı kadın oyuncu rollerinde boy gösterdi. 1970'lerin ilk yarısına gelindiğinde ise erotik filmlerde oynamaya başladı. Beş Tavuk Bir Horoz, Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak gibi filmlerde rol aldı.