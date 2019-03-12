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Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi olarak tanınan Mine Mutlu, soyadının aksine hüzünlü bir yaşam öyküsüne sahip. Kanser yüzünden 42 yaşında hayata veda eden Yeşilçam güzeli Mine Mutlu, Türk sinemasının Türkan Şoray kadar etkileyici bakışlara sahip yıldızıydı. Şimdilerde oğlu da kendisi gibi oyuncu olan Mine Mutlu'nun hüzün dolu yaşam öyküsünü ve oğlunun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

12.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 12.03.2019 17:24
Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı yıldızı Mine Mutlu hakkındaki gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? Yeşilçam'ın belki de en hüzünlü hayat öykülerinden biri Mine Mutlu'nunki... Mine Mutlu, Türk sinemasının Türkan Şoray kadar etkileyici bakışlara sahip yıldızıydı.

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Şöhretine rağmen mutsuzdu, yalnızdı, dertleşebileceği tek kişi yardımcısıydı. Henüz 19 yaşındayken adım attığı ve bir anda ün kazandığı beyazperdede birbirinden değerli yönetmen ve oyuncularla çalıştığı halde sadece iki yıl rol aldığı erotik filmlerle tanındı.

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Kanser yüzünden hayata veda ettiğinde ise sadece 42 yaşındaydı. İşte Mine Mutlu'nun ne yazık ki soyadıyla tezat oluşturan hüzünlü yaşam öyküsünden kesitler...

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mine Mutlu, eski Türkiye güzellerinden... Sinemaya ilk kez 1967 yılında Bana Kurşun İşlemez, Mandrake Killing'e Karşı gibi filmlerle adım atan Mine Mutlu, başlangıçta yardımcı kadın oyuncu rollerinde boy gösterdi. 1970'lerin ilk yarısına gelindiğinde ise erotik filmlerde oynamaya başladı. Beş Tavuk Bir Horoz, Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak gibi filmlerde rol aldı.

Yeşilçam'ın çapkın bakışlı kraliçesi Mine Mutlu hakkında ilginç gerçek!

Daha sonra erotik komedilerin aranılan oyuncusu haline gelen Mine Mutlu'nun filmografisindeki önemli yapımlardan biri de "Tatlı Tatlı". O dönemde, bugünün pek çok gözde oyuncusunun da denemek zorunda kaldığı erotik filmlerin belki de en düzeylilerinden biriydi bu yapım.

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