Yeşilçam'ın bebek yüzlüsü Ahmet Sezerel 70'ine bastı! Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmeti'ni gören gözlerine inanamıyor 'Yaş kemale ermiş'

Türk sinemasının altın çağının unutulmaz isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, "Hababam Sınıfı"nda canlandırdığı Çalışkan Ahmet rolüyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yerini alan Sezerel, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşarak Türk sinemasının en sevilen yapımlarında iz bırakmıştı. Yıllar geçse de o masum yüzü ve doğal oyunculuğuyla hafızalarda tazeliğini koruyan Sezerel, bugün bile sinemaseverlerin gönlündeki yerini koruyor.
"Hababam Sınıfı"nın Çalışkan Ahmet'i olarak Türk sinemasına damgasını vuran Ahmet Sezerel, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Masum yüzü, enerjik gülümsemesi ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan Sezerel, "Neşeli Günler"de damat Uğur rolüyle de gönüllerde taht kurmuştu. Zamanın izlerini taşıyan Sezerel'in son hali ise, Yeşilçam'ın unutulmaz anılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.
Ahmet Sezerel Instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı şimdi ise baba ve dede olarak tanımlıyor.
"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde, köyden gelmiş efendi tavırlarıyla dikkat çeken ve "Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama ondan da anlamazsınız ki!" repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, son haliyle görenleri şaşırtıyor.