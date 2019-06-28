Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Esas ününü 1960'da Ayşecik filmi ile yapan Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle Türk sinemasında çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok 'Ayşecik'le anıldı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.