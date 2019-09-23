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Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle harkesi hayrete düşürdü... Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu sosyal medyayı salladı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alma başarısı gösteren Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali... Henüz 2 yaşındayken beyazperdeyle tanışan ve ilk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

23.09.2019 21:53 - Son Güncelleme: 23.09.2019 21:53
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi

Necat Aslan

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi

Furkan Kızılay

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nu tanıdınız mı? Şimdiki hali şaşkına çevirdi
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