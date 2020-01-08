Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor...

Yeşilçam'a canlandırdığı Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali görenleri şoke etti. Çocuk yaşta sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. İlk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu ve birçok ünlünün son hali...

08.01.2020 18:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





