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Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle bir döneme ismini altın harflerle yazdıran Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. Henüz 2 yaşındayken beyazperdeyle tanışan ve ilk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

04.12.2019 21:26 - Son Güncelleme: 04.12.2019 21:26
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün

Necat Aslan

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün

Furkan Kızılay

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün
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