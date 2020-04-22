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Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti. Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun ve diğer ünlülerin son hali...

22.04.2020 22:41 - Son Güncelleme: 22.04.2020 22:41
Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

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Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Zeynep Değirmencioğlu - Ayşecik

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Senarist babası Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 20 yaşına gelinceye kadar da çok sayıda filmde rol aldı.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Esas ününü 1960'da Ayşecik filmi ile yapan Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle Türk sinemasında çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok 'Ayşecik'le anıldı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i görenleri şaşırttı! Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali şoke etti

Yıllardır oyunculuk yapmayan Değirmencioğlu, dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı.

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