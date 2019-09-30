GaleriMagazin

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Herkesin Arap olarak bildiği Celal Yonat bakın nereli çıktı... Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

30.09.2019 19:39 - Son Güncelleme: 30.09.2019 19:40
Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Nurgül Yeşilçay: Afyon

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Polat Alemdar'la ilgili şoke eden gerçek! Polat Alemdar'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Polat Alemdar'la ilgili şoke eden gerçek! Polat Alemdar'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi