Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat'ı herkes Arap biliyor ama... Bakın nereli çıktı

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Herkesin Arap olarak bildiği Celal Yonat bakın nereli çıktı... Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

30.09.2019 19:39 - Son Güncelleme: 30.09.2019 19:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





