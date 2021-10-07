Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! 'Bir tek Cüneyt Arkın'la olan o sahnemizi unutamadım' demişti...
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen,'Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?' sorusuna verdiği, "Oldu tabii. Cüneyt Arkın'la. Çok yakışıklı bir adam. 30'lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan." yanıtı ile hafızalara kazınan Afrodit Banu Alkan Instagram paylaşımı ile adından söz ettirdi. 63 yaşındaki Alkan'ın, 'Cüneyt Arkın - Banu Alkan muhteşem filmimden sahneler' notuyla paylaştığı videoya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! 'Bir tek Cüneyt Arkın'la olan o sahnemizi unutamadım' demişti 63 yaşındaki Afrodit lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan...
Önceki gün sosyal medya hesabından Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı 1985 yapımı Katiller de Ağlar filminden bir paylaşımda bulunan Banu Alkan'a yorum yağdı.
Alkan geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu" sorusuna, "Oldu tabii. Cüneyt Arkın'la. Çok yakışıklı bir adam. 30'lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan." şeklinde yanıt vermişti.
Türk sinemasının Afrodit'i olarak anılan Banu Alkan, Instagram hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor.