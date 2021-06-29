Yeşilçam'ın 76'lik Sultan'ı Türkan Şoray estetiğin ardından 20 kilo verdi son hali hayran bıraktı! 20'lik kızları cebinden çıkarır
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, üzeirne bir de 20 kilo verdi. Genç görünümüyle genç kızlara taş çıkaran Sultan, doğum günü paylaşmıyla herkesi kendine hayran bıraktı. İşte son hali ile ancak 50'li yaşlarında gösteren Türkan Şoray'ın doğum günü paylaşımı ve dostları Filiz Akın ile Cüneyt Arkın'ın Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a övgü dolu sözleri...
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray 76 yaşına bastı.Yakın dostları Filiz Akın ve Cüneyt Arkın'ın sosyal medya paylaşımlarına yanıt veren Türkan Şoray kendi hesabından da yeni paylaşımda bulundu. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.