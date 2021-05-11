RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Yeşilçam'ın Sultan'ı son fotoğraflarıyla magazin gündemini yerinden oynattı. Şimdilerde Sultan'ın Instagram paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün annesinin fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray yine yeri yerinden oynattı. İşte Türkan Şoray ve annesi...

11.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 11.05.2021 17:32
Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, şimdilerde estetik sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı

O gün bugündür sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Türkan Şoray geçtiğimiz günlerde annesini paylaşarak herkesi şaşırttı. Anne-kızın benzerliği herkesi hayrete düşürdü. İşte başta Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve annesi Meliha Sav olmak üzere ünlülerin anneleri.

Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı
Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı