Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın güzelliğinin kaynağı annesi artık kesin! Sultan bir ilki gerçekleştirdi annesini paylaştı
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Yeşilçam'ın Sultan'ı son fotoğraflarıyla magazin gündemini yerinden oynattı. Şimdilerde Sultan'ın Instagram paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün annesinin fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray yine yeri yerinden oynattı. İşte Türkan Şoray ve annesi...
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, şimdilerde estetik sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.