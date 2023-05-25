Yeşilçam'ın 68'lik güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozuyla ortalığı yıktı geçti! Gören "Gençlik iksiri içmiş" diyor! İşte yıllara meydan okuyan güzellik...

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Adeta yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu'nun güzelliği ve fit hali övgüleri topladı.