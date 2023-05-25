Yeşilçam'ın 68'lik güzeli Gülşen Bubikoğlu son pozuyla ortalığı yıktı geçti! Gören "Gençlik iksiri içmiş" diyor! İşte yıllara meydan okuyan güzellik...
Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yapılan anketlerde Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında her zaman öne çıkıyor. Bubikoğlu, yıllar geçse de hala etkileyici güzelliğini koruyor. Son pozuyla Instagram'da hayranlarının ilgisini çeken Bubikoğlu, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldı. 68 yaşındaki oyuncu, son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun son halini gösteren o kare...
25.05.2023 21:03 - Son Güncelleme: 25.05.2023 21:03
Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Adeta yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu'nun güzelliği ve fit hali övgüleri topladı.
Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.