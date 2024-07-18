Yeşilçam'da gözden kaçan 7 çekim hatası ortaya çıktı! 40 yıl sonra izleyince şok olacaksınız! Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul...

Yeşilçam, Türk sinemasının kalbinde efsanevi bir yer tutuyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi unutulmaz oyuncuların yer aldığı filmler, Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Ancak, bu klasiklerin içinde gözden kaçan hatalar da zamanla ortaya çıkabiliyor. 40 yıl sonra bile hala bu hataların fark edilmesi, Yeşilçam filmlerinin ne kadar incelikli ve detaylı bir şekilde izlendiğini gösteriyor. İşte bu hatalar ve onları ilginç kılan detaylar...
Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam dönemi, bugün hala milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Ancak, bu dönemin filmlerinin arkasındaki hikayeler genellikle düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla dolu olan zorlu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş olan birçok emekçi, o dönemde büyük bir azimle çalışarak, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Bu azim ve yaratıcılık, sinema tarihimize unutulmaz filmler kazandırdı.
İşte Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları...
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.