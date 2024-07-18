Yeşilçam'da gözden kaçan 7 çekim hatası ortaya çıktı! 40 yıl sonra izleyince şok olacaksınız! Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul...

Yeşilçam, Türk sinemasının kalbinde efsanevi bir yer tutuyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi unutulmaz oyuncuların yer aldığı filmler, Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Ancak, bu klasiklerin içinde gözden kaçan hatalar da zamanla ortaya çıkabiliyor. 40 yıl sonra bile hala bu hataların fark edilmesi, Yeşilçam filmlerinin ne kadar incelikli ve detaylı bir şekilde izlendiğini gösteriyor. İşte bu hatalar ve onları ilginç kılan detaylar...