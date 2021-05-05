Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu... 66 yaşındaki usta sanatçı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu da trend olan '20'li yaşlar challenge' akımına katıldı. Mini elbisesi ile dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

05.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 05.05.2021 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





