RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu... 66 yaşındaki usta sanatçı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu da trend olan '20'li yaşlar challenge' akımına katıldı. Mini elbisesi ile dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

05.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 05.05.2021 17:32
Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

O Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı.

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Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

Akıma bu fotoğrafıyla katılan Gülşen Bubikoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

İşte son haliyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun boyu ile sizler için derlediğimiz ünlüler ve boyları...

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

DEMET ÖZDEMİR - 1.7

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu... Son haliyle hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu '20'li yaşlar' pozuyla sosyal medyayı salladı

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