Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereliymiş!

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereliymiş!

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel'in memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmleriyle karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat rolüyle hafızamıza kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...

17.05.2020 18:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





