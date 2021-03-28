Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereliymiş!
Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. Usta oyuncunun memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...
28.03.2021 08:51
- Son Güncelleme: 28.03.2021 08:53
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardırop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.