Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı
Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. İri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran Yeşilçam'ın efsane isminin memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...
16.06.2021 12:19
- Son Güncelleme: 16.06.2021 12:25
Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı. Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi. Gürel, özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardrop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Gardırop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti. Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.
8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat eden Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.Peki, Ünal Gürel nereli? Kemal Sunal filmlerinin efsane ismi Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel bakın nereli çıktı!