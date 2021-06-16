Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu Ünal Gürel. İri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran Yeşilçam'ın efsane isminin memleketi merak konusu oldu. Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...

16.06.2021 12:19 - Son Güncelleme: 16.06.2021 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





