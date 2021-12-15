Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi
Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi... Yeşilça filmlerinin unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, dün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Birsel'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine Aydın Birsel, annesinin mezarına gömüldü.
15.12.2021 17:29
- Son Güncelleme: 15.12.2021 17:36
Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi...
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, dün Bursa'da, evinin önünde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü.