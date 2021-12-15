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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi... Yeşilça filmlerinin unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, dün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Birsel'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine Aydın Birsel, annesinin mezarına gömüldü.

15.12.2021 17:29 - Son Güncelleme: 15.12.2021 17:36
Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk’un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel’in vasiyeti yerine getirildi

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk'un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi...

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Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk’un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel’in vasiyeti yerine getirildi

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, dün Bursa'da, evinin önünde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk’un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel’in vasiyeti yerine getirildi

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk’un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel’in vasiyeti yerine getirildi

Törene, Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı.

Yeşilçam yıldızlarından Belgin Doruk’un oğlu hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlanan Aydın Birsel’in vasiyeti yerine getirildi

Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü.

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