Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama! İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken son dakika gelişmesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Taburcu oldu mu? İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...