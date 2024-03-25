Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Başhekim açıkladı: Bilinci açık mesajlara gülümseyerek cevap verdi

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi." dedi. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Taburcu oldu mu? İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...