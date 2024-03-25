Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Başhekim açıkladı: Bilinci açık mesajlara gülümseyerek cevap verdi

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi." dedi. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Taburcu oldu mu? İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...
Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır, yoğun bakıma alındı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, bugün yaptığı açıklamada, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.