Yeşilçam yıldızı Harika Avcı 'öldü' haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı 'omurgasızsınız zavallılar....' Açıklama geldi
Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biri olan Harika Avcı, uzun zamandır ortalarda elini eteğini çekti, sessiz sakin bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda bir operasyon sırasında çekilen fotoğrafı ortaya çıkan ve o fotoğrafın yayınlanmasına ateş püsküren 62 yaşındaki yıldızın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğine dair iddialar ortalığı karıştırmıştı. Avcı'dan bu iddialara zehir zemberek bir yanıt geldi. İşte detaylar...
17.08.2022 08:55 - Son Güncelleme: 17.08.2022 08:55
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı, hakkında çıkan "Öldü" haberlerine isyan etti. Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine sinirlenen Avcı, tepkisini şu açıklamayla dile getirdi: