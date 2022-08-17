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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı Harika Avcı 'öldü' haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı 'omurgasızsınız zavallılar....' Açıklama geldi

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı 'öldü' haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı 'omurgasızsınız zavallılar....' Açıklama geldi

Yeşilçam'a damga vuran isimlerden biri olan Harika Avcı, uzun zamandır ortalarda elini eteğini çekti, sessiz sakin bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda bir operasyon sırasında çekilen fotoğrafı ortaya çıkan ve o fotoğrafın yayınlanmasına ateş püsküren 62 yaşındaki yıldızın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiğine dair iddialar ortalığı karıştırmıştı. Avcı'dan bu iddialara zehir zemberek bir yanıt geldi. İşte detaylar...

17.08.2022 08:55 - Son Güncelleme: 17.08.2022 08:55
Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ’öldü’ haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı ’omurgasızsınız zavallılar....’ Açıklama geldi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı, hakkında çıkan "Öldü" haberlerine isyan etti. Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine sinirlenen Avcı, tepkisini şu açıklamayla dile getirdi:

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Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ’öldü’ haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı ’omurgasızsınız zavallılar....’ Açıklama geldi

"Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ’öldü’ haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı ’omurgasızsınız zavallılar....’ Açıklama geldi

Daha önce de 'Ulaştım programa gelecek' dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da 'Geleceğim' dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ’öldü’ haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı ’omurgasızsınız zavallılar....’ Açıklama geldi

Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı ’öldü’ haberleri sonrası maşayı eline aldı gerçek ortaya çıktı ’omurgasızsınız zavallılar....’ Açıklama geldi

Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür."

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