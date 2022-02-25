Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan yürek sızlatan Fatma Girik paylaşımı: "Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu, Fatmacığım..."
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan yürek sızlatan Fatma Girik paylaşımı geldi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anılan yakın dostu Fatma Girik'le ilgili Filiz Akın, Instagram'dan yazdığı cümlelerle duygulandırdı. İşte "Fatmacığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu" ile başlayan o yazı...
25.02.2022 14:43 - Son Güncelleme: 25.02.2022 14:52
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan yürek sızlatan Fatma Girik paylaşımı geldi. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Fatma Girik'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anılan Fatma Girik'le ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan bir paylaşım geldi.
Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte ziyaret ettiği Fatma Girik'le sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Filiz Akın, paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı. Akın, şu ifadeleri kullandı: "Fatmacığımızı, Menekşe Gözlüm'ü kaybedeli bir ay oldu."