Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı
Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, geçen ay koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Filiz Akın ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Fatma Girik'i yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri anlara ait bir videoyu Instagram sayfasından paylaşarak usta sanatçıyı andı. Paylaşım sosyal medyaya damga vururken Akın'ın kullandığı ifadeler yürek sızlattı. İşte Filiz Akın'ın 'menekşe gözlüm' dediği Fatma Girik'i andığı o paylaşım...
24.02.2022 19:02 - Son Güncelleme: 24.02.2022 19:18
Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, 'Türk sinemasının dört yapraklı yoncası' olarak hafızalara kazındı.
Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Filiz Akın ise sosyal medya hesabında Filiz Akın ile Türkan Şoray'la olan bir videosunu yayınlayarak usta sanatçıyı andı.
Fatma Girik'i yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri anlara ait bir videoyu Instagram sayfasından yayınlayan Akın, paylaşımının altına düştüğü notla yürek sızlattı.