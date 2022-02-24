Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Usta sanatçı, "Fatma'cığımızı, menekşe gözlümü, kaybedeli bir ay oldu. Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da. Seni çok özlüyorum. Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatma'cığım..."