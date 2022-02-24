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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, geçen ay koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Filiz Akın ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Fatma Girik'i yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri anlara ait bir videoyu Instagram sayfasından paylaşarak usta sanatçıyı andı. Paylaşım sosyal medyaya damga vururken Akın'ın kullandığı ifadeler yürek sızlattı. İşte Filiz Akın'ın 'menekşe gözlüm' dediği Fatma Girik'i andığı o paylaşım...

24.02.2022 19:02 - Son Güncelleme: 24.02.2022 19:18
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, 'Türk sinemasının dört yapraklı yoncası' olarak hafızalara kazındı.

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Geçen ay Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan bir yaprak eksildi. Koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Fatma Girik, vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Filiz Akın ise sosyal medya hesabında Filiz Akın ile Türkan Şoray'la olan bir videosunu yayınlayarak usta sanatçıyı andı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Fatma Girik'i yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri anlara ait bir videoyu Instagram sayfasından yayınlayan Akın, paylaşımının altına düştüğü notla yürek sızlattı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ‘menekşe gözlüm’ dediği Fatma Girik’i andı! Türkan Şoray ile bir araya geldikleri o anlar yürek yaktı

Usta sanatçı, "Fatma'cığımızı, menekşe gözlümü, kaybedeli bir ay oldu. Dobra sözlüm, hayatının da hakkını verdin sanatının da. Seni çok özlüyorum. Sen de bulduğu değerlerle seni çok seven herkes özlüyor Fatma'cığım..."

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