Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Yoğun bakıma kaldırılmasının ardından ilk açıklama geldi işte son sağlık durumu
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Yeşilçam filmlerinin zarif yüzlü güzeli Filiz Akın, çektiği 100'den fazla filmle 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Filiz Akın'ın sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlar ise hayranlarını korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan oyuncunun üç gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Filiz Akın'ın tatil için Miami'ye giden oğlu İlker İnanoğlu da kötü haberi duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı. Ünlü oyuncunun kaldığı hastaneden ise Filiz Akın'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
24.08.2021 20:41
- Son Güncelleme: 24.08.2021 20:41
Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun 3 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.
Filiz Akın'ın tatil için Miami'ye giden oğlu İlker İnanoğlu da kötü haberi duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı.
Ünlü oyuncunun kaldığı hastaneden ise Filiz Akın'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve hayranlarını korkutan Akın'ın yaşı da merak konusu oldu. İşte başta Filiz Akın olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...