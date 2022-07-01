Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’dan kahreden mektup! Sır gibi sakladığı kızına yazdığı o satırlar yürek yaktı: Bin yıl görmemiş gibi özledim
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 filmde yer aldı. İlerleyen dönemlerde canlandıracağı Battal Gazi, Köroğlu, Kara Murat, Malkoçoğlu karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıracak olan Arkın'ın Yeşilçam'a adım attıktan sonra hayatı tümden değişti. Usta sanatçının kariyerindeki yükseliş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Güler Mocan ile evliliğinde çatırdamalara neden oldu. Bu evlilikten Filiz adında bir kızı olan Arkın, bir süre sonra Güler Mocan ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve yıllarca evlat hasreti çekti. Cüneyt Arkın'ın zaman zaman gündeme gelen kızı, usta sanatçının vefatıyla bir kez daha merak konusu oldu. Evli ve bir çocuk annesi Filiz Canlı merak edilirken Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı mektup da ortaya çıktı. Evlat hasreti çeken ünlü sanatçının her satırı yürek yaktı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın yürek yakan mektubu ve kızı Filiz Canlı...
01.07.2022 22:52 - Son Güncelleme: 01.07.2022 22:58
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi ile kariyerinde kırılma noktası yaşayan Cüneyt Arkın, bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra aksiyona yöneldi.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla yapımda rol aldı.
85 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam efsanesi, acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın vefatının ardından hayatı da birçok seveni tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.