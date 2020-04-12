Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şoke etti!
Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şoke etti! Son hali yok artık dedirtti... Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
12.04.2020 14:01
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