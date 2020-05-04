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Yeşilçam yıldızı Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle görenleri şaşırttı

Yeşilçam filmlerinde Ayşecik karakterini canlandıran Zeynep Değirmencioğlu artık 65 yaşında. Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Zeynep Değirmencioğlu olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri. Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinema oyuncusu. Beyazperdeye henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçti. Daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerde, çocuk yıldız olarak göründü. Ama esas ününü 1960'ta "Ayşecik" filmleri ile yaptı. "Ayşecik", Türk sinemasında bir çığır açtı.

04.05.2020 22:35 - Son Güncelleme: 04.05.2020 22:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





