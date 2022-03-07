Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

"ŞÖHRET OLMAK İSTEYENLER STÜDYOSUNA GİDERDİ"

Yeşilçam tarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.