Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!
Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Acı haber 92 yaşındaki Ali Mermer'den geldi. 1960 ile 1990 yılları arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Gönül Yazar, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Yılmaz Köksal'ın olduğu gibi birçok ünlü sanatçının fotoğraflarını çeken Yeşilçam'ın fotoğrafçısı yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
07.03.2022 15:11 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:21
Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti! Mermer, cumartesi günü öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedildi.
"ŞÖHRET OLMAK İSTEYENLER STÜDYOSUNA GİDERDİ"
Yeşilçam tarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.