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Haberler Magazin Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Acı haber 92 yaşındaki Ali Mermer'den geldi. 1960 ile 1990 yılları arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Gönül Yazar, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Yılmaz Köksal'ın olduğu gibi birçok ünlü sanatçının fotoğraflarını çeken Yeşilçam'ın fotoğrafçısı yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

07.03.2022 15:11 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:21
Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti! Mermer, cumartesi günü öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedildi.

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Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

"ŞÖHRET OLMAK İSTEYENLER STÜDYOSUNA GİDERDİ"
Yeşilçam tarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

"TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİĞİNİ UNUTAMIYORUM"
Mermer, "Türkan Şoray'ın gençliğini ise hiç unutamıyorum. Çok güzel bir kızdı. Stüdyoma giren her sanatçıyı çok sevdim, hiçbirini unutamıyorum. Stüdyoda, film setlerinde birlikte çalıştık, yedik-içtik, eğlendik, üzüldük, neşelendik" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

AKREP NALAN

Akrep Nalan 4 Mart 2022'de hayatını kaybetti.

Yeşilçam tarihine iz bıraktı, şöhret olmak isteyen onun yanına gidiyordu... Ali Mermer 92 yaşında hayatını kaybetti!

Akrep Nalan'ın ölüm nedeni hakkında, "Geçen aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle üç hafta hastanede kalmıştı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim. Cenaze işlemleriyle ilgili henüz bir karar vermedik" şeklinde açıklama geldi.

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