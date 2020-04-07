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Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

07.04.2020 11:57 - Son Güncelleme: 07.04.2020 11:57
Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.

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Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Yeşilçam klasiği Kemal Sunal filmindeki bu hata 40 yıl sonra fark edildi! Pes dedirtti

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

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