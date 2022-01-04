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Haberler Magazin Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... 79 yaşındaki Filiz Akın'ın son sağlık durumu! Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, yeni yıla hastanede girdi. 2 Ocak tarihinde 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte 2 Ocak doğum günü olan Filiz Akın'ın son durumu...

04.01.2022 12:23 - Son Güncelleme: 04.01.2022 12:40
Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... Yaklaşık altı ay önce sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.

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Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a dönmüştü.

Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Akın, normal odaya alınmış ve tedavisinin devam edeceğini dile getirmişti.

Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı da ihmal etmeyen Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; "Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez" notunu düştü.

Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

2 Ocak tarihinde 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği bu nedenle doğum gününü evinde kutladığı öğrenildi.

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