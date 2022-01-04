Yeşilçam güzeli Filiz Akın’dan haber var 2022’yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!

Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı da ihmal etmeyen Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; "Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez" notunu düştü.