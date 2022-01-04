Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... İşte 79 yaşındaki Filiz Akın’ın son sağlık durumu!
Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... 79 yaşındaki Filiz Akın'ın son sağlık durumu! Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, yeni yıla hastanede girdi. 2 Ocak tarihinde 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte 2 Ocak doğum günü olan Filiz Akın'ın son durumu...
04.01.2022 12:23
- Son Güncelleme: 04.01.2022 12:40
Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan haber var 2022'yi hastanede karşılamıştı... Yaklaşık altı ay önce sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı.