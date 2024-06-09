Yeşilçam filmlerinde şoke eden 10 çekim hatası; 40 yıl sonra anlaşıldı! Kemal Sunal, Adile Naşit, Orhan Gencebay derken...

Türk sinemasının efsaneleşmiş dönemi olan Yeşilçam, hala Türkiye'nin gönlünde özel bir yer tutar. Ancak, bu filmlerin içinde zamanla fark edilen hatalar, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmaz. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı bu yapıtlarda, 40 yıl sonra bile ortaya çıkan hataları görmek şaşırtıcı olabilir. İşte, Yeşilçam filmlerindeki bu dikkat çekici hatalar...