Yeşilçam filmlerinde dikkatlerden kaçan 12 çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Şener Şen, Adile Naşit...

Türk sinemasının altın döneminde çekilen Yeşilçam filmlerinde, zamanla gözden kaçan bazı ilginç hatalar ve detaylar ortaya çıktı. Kostüm ve makyaj tutarsızlıkları, anlam verilemeyen zaman geçişleri ve teknolojik anakronizmler, unutulmaz yapıtların perde arkasındaki sırları gün yüzüne çıkarıyor. Detaylarıyla Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan bu hatalar, sinemaseverler için nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.
Yeşilçam dönemi, bugün hala milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ederken, filmlerin arkasındaki zorlu hikayeler de gün yüzüne çıkıyor. Bu dönemde çekilen filmler, düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla karşı karşıya olan sinemacıların azimli mücadelesini yansıtıyor.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.