Yeşilçam filmi Aile Şerefi'nin kötü çocuğu Oktay'dı! Eriş Akman'ın son halini gören tanıyamıyor: "Yeşilçam yıldızına yıllar hiç acımamış"
Yeşilçam filmi Aile Şerefi'nin kötü çocuğu Oktay'dı... Eriş Akman'ın son halini gören tanıyamıyor. "Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Itır Esen, Ahmet Sezerel gibi isimleri bulunduran, Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan Aile Şerefi filmi 1976 yılında izleyici karşısına çıktı. At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip herşeye karşı koymaya karar verirler. İşte ortalığı karıştıran Oktay yani Eriş Akman'ın son hali merak ediliyor. İşte başta Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.
02.10.2022 11:41 - Son Güncelleme: 02.10.2022 11:43
"YEŞİLÇAM YILDIZINA YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ"
Yeşilçam filmi Aile Şerefi'nin kötü çocuğu Oktay'dı! Eriş Akman'ın son halini gören tanıyamıyor.
Aile Şerefi'nin Oktay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündemde. İşte başta Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.