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Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam efsanesi filmler yıllar geçse de TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor ve milyonları hâlâ kahkaha tufanına boğuyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da yer alan hata yeniden sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte yıllar sonra çıkan ve yeni görenleri hayrete düşüren Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

15.01.2021 18:06 - Son Güncelleme: 15.01.2021 18:12
Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Gerzek Şaban filmindeki hata sosyal medya gündeminde. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.

Yeşilçam efsanesinde inanılmaz hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.

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