Yeşilçam efsanesi Üç Kağıtçı’nın Rıfkı’sı Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
Kibar Feyzo'nun Feyzo'su, Hababam Sınıfı'nın Şaban'ı, Çöpçüler Kralı'nın Apti Şakrak'ı, Sakar Şakir'in 'Şakir'i, Köyden İndim Şehire'nin Saffet'i... Oynadığı iyi ve saf adam rolleriyle beğeni kazanan Kemal Sunal, kadrosunda Ülkü Özen, Ali Şen, Nizam Ergüden gibi isimlerin yer aldığı Üç Kağıtçı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 1981 yapımı olan filmde Rıfkı karakterini canlandıran Sunal'ın hayatı da merak konusu oldu. 2000 yılında Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
24.08.2022 21:22 - Son Güncelleme: 24.08.2022 21:22
Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle birlikte 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, başarılı performansıyla kısa sürede büyük kitlelere ulaştı.
7'den 70'e gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Sunal, Rıfkı karakterini canlandırdığı Üç Kağıtçı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.
İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.