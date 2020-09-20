Haberler Galeri Magazin Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

Bazı kesimler intihar ettiğini, bazı kesimlerde yaşadığını iddia ediyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. Kimden mi bahsediyoruz? Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı Eva Bender'den. Tarkan filmlerini neredeyse hepimiz izlemişizdir. Macera ve aksiyon dolu bu filmlerde dikkat çeken detaylardan biri de kadın oyuncularıydı. Güzellikleri ve başarılı oyunculuklarıyla adlarından söz ettiriyordu. Eva Bender de o isimlerden biriydi. 1972 yılında vizyona giren Tarkan Altın Madalyon'un çok konuşulmasının nedenlerinden biri olan Eva Bender'in hala yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgi yok. Ancak tek bir gerçek var ki, tüm zarafetiyle yaşlandığı. İşte başta Eva Bender olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

20.09.2020 13:07 - Son Güncelleme: 20.09.2020 13:07
Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

Kimileri onun öldüğünü, kimileri yaşadığını söylüyor. Ancak Eva Bender'in hayatta olduğu iddiaları daha ağır basıyor. Ancak bir gerçek var ki o da Eva Bender'in gençliğinde olduğu gibi güzel bir kadın olarak yaş aldığı. İşte başta Eva Bender olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

MÜJDE AR

Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

ECE ALTON

Şimdilerde 40 yaşında olan Ece Alton değişimi ile şaşırttı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı
Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı