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Yeşilçam efsanesi Tarkan Altın Madalyon filminin Gosha'sı Eva Bender'e bakın! İşte Eva Bender'in son hali

Bazı kesimler intihar ettiğini, bazı kesimlerde yaşadığını iddia ediyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok. Kimden mi bahsediyoruz? Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı Eva Bender'den. Tarkan filmlerini neredeyse hepimiz izlemişizdir. Macera ve aksiyon dolu bu filmlerde dikkat çeken detaylardan biri de kadın oyuncularıydı. Güzellikleri ve başarılı oyunculuklarıyla adlarından söz ettiriyordu. Eva Bender de o isimlerden biriydi. 1972 yılında vizyona giren Tarkan Altın Madalyon'un çok konuşulmasının nedenlerinden biri olan Eva Bender'in hala yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgi yok. Ancak tek bir gerçek var ki, tüm zarafetiyle yaşlandığı. İşte başta Eva Bender olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

20.09.2020 13:07 - Son Güncelleme: 20.09.2020 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





